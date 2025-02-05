Студентку МГУ осудили за травлю одногруппников в интернете

В Москве суд оштрафовал студентку МГУ за травлю одногруппников в интернете

В Москве суд оштрафовал студентку МГУ за травлю одногруппника и одногруппницы в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденная должна выплатить девять тысяч рублей. Сама она на суд не пришла, а свою страницу во «ВКонтакте» удалила.

По версии следствия, студентка сначала писала оскорбления одногруппнику в личные сообщения, а потом стала писать оскорбительные посты уже на своей странице. В одном из них она заявила, что «поставила свечку за его упокой». Вторую пострадавшую фигурантка часто снимала на видео во время лекций.

Сначала студенты сами обращались к силовикам, но реакции не было. Тогда они написали коллективные письма, которые подействовали.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится законопроект, который закрепит понятие буллинга и обяжет школы сообщать о случаях травли детей в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

