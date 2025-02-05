Танк Т-90 «Прорыв» впервые покажут за рубежом

Танк Т-90 «Прорыв» впервые покажут на выставке IDEX в Абу-Даби

Россия впервые покажет экспортный вариант танка Т-90 «Прорыв» на выставке за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По сообщению местных СМИ, танк представят на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби 17 февраля. Журналисты поделились снимками боевой машины в песочном камуфляже, выгруженной на платформе рядом с транспортным самолетом. Речь идет об экспортной версии Т-90М «Прорыв», которую продемонстрируют зарубежным партнерам.

«Прорыв» получил новую башню, которая отличается от серийной, и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Танк имеет 125-миллиметровую пушку, которая позволяет наносить удары на расстоянии до 5 километров. В режиме реального времени танк может обмениваться данными с другими машинами.

В начале февраля в госкорпорации «Ростех» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в мире. Также отечественные машины отличаются высокой ремонтопригодностью.

Ранее в концерне «Калашников» подвердили, что представят зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона-Э» на международной выставке IDEX 2025. ЗРК предназначен для прикрытия важных объектов от воздушного нападения.