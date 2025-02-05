Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:31, 5 февраля 2025Наука и техника

Танк Т-90 «Прорыв» впервые покажут за рубежом

Танк Т-90 «Прорыв» впервые покажут на выставке IDEX в Абу-Даби
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия впервые покажет экспортный вариант танка Т-90 «Прорыв» на выставке за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По сообщению местных СМИ, танк представят на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби 17 февраля. Журналисты поделились снимками боевой машины в песочном камуфляже, выгруженной на платформе рядом с транспортным самолетом. Речь идет об экспортной версии Т-90М «Прорыв», которую продемонстрируют зарубежным партнерам.

«Прорыв» получил новую башню, которая отличается от серийной, и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Танк имеет 125-миллиметровую пушку, которая позволяет наносить удары на расстоянии до 5 километров. В режиме реального времени танк может обмениваться данными с другими машинами.

В начале февраля в госкорпорации «Ростех» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в мире. Также отечественные машины отличаются высокой ремонтопригодностью.

Ранее в концерне «Калашников» подвердили, что представят зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона-Э» на международной выставке IDEX 2025. ЗРК предназначен для прикрытия важных объектов от воздушного нападения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

      В ВСУ пожаловались на отключения Starlink

      В России снизился средний размер лимитов по кредиткам

      Врач опроверг главное заблуждение об алкоголе

      Танк Т-90 «Прорыв» впервые покажут за рубежом

      Украина официально предложила США долю полезных ископаемых

      В Центробанке рассказали об ускорении роста экономики и инфляции

      На первую леди Франции захотели подать в суд. Незадолго до этого журналистка назвала жену Макрона мужчиной

      Замначальника российской ИК пойдет под суд из-за побега заключенных через вырытый тоннель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше