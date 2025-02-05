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20:29, 5 февраля 2025Мир

Американский конгрессмен выдвинет законопроект против Илона Маска

Конгрессмен Покан выдвинет законопроект против Илона Маска
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Марк Покан

Марк Покан. Фото: Michael Brochstein / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Конгрессмен-демократ от американского штата Висконсин Марк Покан выдвинет законопроект под названием ELON MUSK, согласно которому специальным госслужащим, одним из которых является американский предприниматель Илон Маск, будет запрещено иметь действующие федеральные контракты. Об этом демократ заявил на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что название законопроекта представляет собой аббревиатуру созвучную имени Илона Маска и переводится как «прекращение разграбления нашей нации через уменьшение неэтичной государственной клептократии» — Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy (ELON MUSK).

«Этот закон будет предписывать прекращение федеральными агентствами любых контрактов, заключенных со специальным государственным служащим, аналогично запретам для членов конгресса и других федеральных служащих», — написал он.

По словам Покана, ни один госслужащий не должен иметь какого-либо финансового интереса в том, с кем правительство ведет дела. Он отметил, что Илон Маск — наглядный пример такого рода потенциального злоупотребления.

Ранее Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома». Такой статус он установил на своей странице в соцсети X.

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