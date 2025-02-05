В Финляндии отказались считать повреждения кабелей в Балтийском море случайностью

Глава МИД Финляндии Валтонен: Повреждения кабелей на Балтике неслучайны

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отказалась считать повреждения нескольких кабелей в Балтийском море случайностью. Об этом она заявила в интервью The Times.

По ее словам, тот факт, что все четыре инцидента произошли случайно, «чрезвычайно маловероятен». При этом министр отметила, что финские власти пока продолжают расследование.

«Во всех этих случаях, которые каким-либо образом связаны с Финляндией, мы все еще находимся на стадии расследования. Поэтому мы не можем выносить никаких суждений», — сказала она.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не заинтересована в диверсиях в Балтийском море. «Это не в интересах кого-либо», — прокомментировал он расследование ситуации с обрывом кабелей на Балтике.