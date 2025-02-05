В Германии предрекли усиление позиций Орбана благодаря Трампу

Политолог Рар: Позиции Орбана в Европе могут усилиться благодаря Трампу

Теплые отношения президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут значительно укрепить позиции последнего в Евросоюзе, заявил политолог Александр Рар. Его цитирует газета «Взгляд».

«Фактически кроме него (Орбана — прим. «Ленты.ру») в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя», — считает политолог.

Рар также предположил, что Трамп и Орбан уже обсудили конфликт на Украине, и сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. «Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил "утихомирить" Трампа», — отметил он.

Ранее 5 февраля политолог-американист Малек Дудаков предрек Евросоюзу тяжелые времена. Он объяснил, что представители европейских стран являются идеологическими оппонентами Трампа, он не воспринимает их как своих и собирается задавливать по самым разным направлениям. В первую очередь всевозможными торговыми, тарифными войнами.