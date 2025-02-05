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09:14, 5 февраля 2025Россия

В Госдуме не сочли нужным проведение дополнительной мобилизации в России

Депутат Картаполов: В России не нужна дополнительная мобилизация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции говорит о превосходстве России над Украиной на поле боя, и поэтому Вооруженным силам не нужно проведение дополнительной мобилизации. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит RTVI.

Картаполов отметил, что позиция России сильна уже потому что основана на правде, которая стоит за ее действиями.

В свою очередь, коллега Картаполова по оборонному комитету Госдумы Виктор Соболев отметил, что в нынешних условиях армии не пойдет на пользу, если в ее рядах окажутся тысячи неподготовленных россиян. «Нам нужны обученные люди, которые в совершенстве владеют оружием. (...) При мобилизации достичь такого быстро невозможно», — заявил он и добавил, что поэтому Россия продолжает постепенный набор контрактников и тщательно обучает их.

Соболев отметил, что в ряды Вооруженных сил каждый день записываются все новые добровольцы, и их число уже превысило 740 тысяч.

Об отсутствии необходимости мобилизации заявлял и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он сообщал, что «речи о ней не ведется».

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