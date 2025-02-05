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13:53, 5 февраля 2025Путешествия

В Кремле отказались комментировать отчет по крушению самолета в Актау

Песков: Невозможно комментировать отчет по крушению самолета в Актау
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Комментировать предварительный отчет по крушению самолета AZAL в Актау, Казахстан, невозможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отказался высказаться по поводу результатов расследования Минтранса Казахстана, но уточнил, что российские специалисты с должным вниманием изучат документ.

«Это предварительный отчет. <...> Из администрации президента эту тему комментировать невозможно», — заключил Песков.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау. Из документа следует, что у азербайджанского самолета вышли из строя оба GPS.

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