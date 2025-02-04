У разбившегося под Актау самолета AZAL вышли из строя оба GPS

Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета AZAL не работали оба GPS

У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего под Актау, вышли из строя оба GPS. Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном Минтрансом Казахстана.

«Азербайджан восемьдесят два сорок три, оба GPS потеряны, нужен векторинг», — указано в выписке переговоров.

В отчете также размещено фото внешних повреждений лайнера. Отмечается, что в некоторых местах они имеют правильную прямоугольную форму.

Предварительный отчет о крушении самолета AZAL под Актау появился вечером 4 февраля. В нем изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.