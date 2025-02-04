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19:46, 4 февраля 2025Путешествия

У разбившегося под Актау самолета AZAL вышли из строя оба GPS

Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета AZAL не работали оба GPS
Алина Черненко

Фото: news.ru / Globallookpress.com

У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего под Актау, вышли из строя оба GPS. Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном Минтрансом Казахстана.

«Азербайджан восемьдесят два сорок три, оба GPS потеряны, нужен векторинг», — указано в выписке переговоров.

В отчете также размещено фото внешних повреждений лайнера. Отмечается, что в некоторых местах они имеют правильную прямоугольную форму.

Предварительный отчет о крушении самолета AZAL под Актау появился вечером 4 февраля. В нем изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

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