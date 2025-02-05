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15:58, 5 февраля 2025Мир

В метро Брюсселя устроили стрельбу из автоматов

Двое неизвестных устроили стрельбу из автоматов Калашникова в метро в Брюсселе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Xavier Piron / Globallookpress.com

Двое неизвестных устроили стрельбу из автомата Калашникова на станции метро «Клемансо» в Брюсселе. Об этом сообщает VRT News.

Отмечается, что инцидент длился не более 20 секунд. Двое вооруженных людей в капюшонах вошли на станцию в 6:15 утра по местному времени (4:15 по московскому), выбежали на улицу, произвели несколько выстрелов, а затем вновь скрылись в метро.

«Они выбрали в качестве мишени одного человека. Вероятно, речь идет об урегулировании в наркобизнесе», — пишет портал.

Полиция считает, что подозреваемые скрылись через туннель станции метро «Клемансо» в направлении Южного вокзала. Некоторые из станций и туннелей были закрыты на несколько часов.

«Пока никто не арестован. Расследование продолжается, на данный момент нет никаких признаков того, что эта стрельба имеет террористический мотив», — заявили правоохранители.

Днем во вторник, 4 февраля, неизвестный открыл стрельбу в школе Campus Risbergska. Местным жителям рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Уточнялось, что предполагаемый злоумышленник подозревается в совершении тяжкого насильственного преступления.

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