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10:47, 5 февраля 2025Наука и техника

В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

Эксперт Кнутов: Киев мог получить лазерное оружие из Британии для тестов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Киев мог получить лазерное оружие из Великобритании для тестирования в боевых условиях. Передачу Украине нового оружия допустил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с российским изданием News.ru.

По его словам, недавно на Украине заявили, что в стране есть лазер «Трезубец», который применяют. «Вероятность того, что Великобритания дала Украине вот этот лазер для испытаний в боевых условиях, достаточно велика. И когда киевский режим заявляет о том, что у них появился боевой лазер, который они якобы сами разработали, — это ложь», — сказал эксперт.

Кнутов предположил, что Лондон мог передать новую систему для выявления ее недостатков в ходе реальной эксплуатации и последующей доработки.

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В июле 2024 года стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной системы High-Energy Laser Weapon System (HELWS). Антидроновый комплекс установлен на шасси бронеавтомобиля Wolfhound.

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