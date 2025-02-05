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02:08, 5 февраля 2025Россия

В России появились новые способы оформления автоаварий

В РФ вступили в силу поправки об оформлении ДТП через приложения страховщиков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В России вступили в силу новые правила оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие поправки внесены в закон «Об ОСАГО».

Теперь автомобилисты могут оформлять факт аварии в электронном виде через сайты и мобильные приложения страховой компании, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков. Таким образом в России произошло расширение возможностей электронного оформления ДТП в ОСАГО.

Ранее россиянам рассказали о главных изменениях в ПДД в 2025 году. Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, член Ассоциации Юристов России Никита Тарновский, размер штрафов увеличили на 50 процентов. Кроме того, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. «Теперь это 25 процентов, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — уточнил он.

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