В России появились новые способы оформления автоаварий

В РФ вступили в силу поправки об оформлении ДТП через приложения страховщиков

В России вступили в силу новые правила оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие поправки внесены в закон «Об ОСАГО».

Теперь автомобилисты могут оформлять факт аварии в электронном виде через сайты и мобильные приложения страховой компании, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков. Таким образом в России произошло расширение возможностей электронного оформления ДТП в ОСАГО.

Ранее россиянам рассказали о главных изменениях в ПДД в 2025 году. Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, член Ассоциации Юристов России Никита Тарновский, размер штрафов увеличили на 50 процентов. Кроме того, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. «Теперь это 25 процентов, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — уточнил он.