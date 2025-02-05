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16:03, 5 февраля 2025Культура

В России появятся музейные сертификаты для одной категории граждан

В Петербурге появятся музейные сертификаты для людей старшего поколения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Законодательное собрание Санкт-Петербурга согласовало и уже утвердило новые электронные сертификаты на посещение музеев для людей старшего поколения. О том, что одной категории граждан стали доступны льготы, сообщает корреспондент ТАСС.

По его данным, теперь из бюджета города ежегодно будут выделяться деньги для граждан, оформляющих специальную карту «Серебряный возраст». Уточняется, что она действительна на базе Единой карты петербуржца (ЕКП). На эту карту собираются перечислять по 1,5 тысячи рублей на посещение музейных экспозиций.

Такой электронный сертификат позволит гражданам оплачивать билеты в городские и федеральные музеи, в том числе в Эрмитаж, Русский музей и Российский этнографический музей.

Инициатива, как отмечается, «направлена на повышение жизненной активности горожан, достигших возраста 60 и 55 лет». На данный момент проект рассчитан до 1 января 2028 года. На его реализацию в городском бюджете на 2025-2027 годы выделено 1,76 миллиарда рублей.

Ранее также Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа, вспомнил слова президента США Дональда Трампа о российском музее в Санкт-Петербурге. По его словам, американский политик однажды назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

В декабре начальник пожарно-спасательного отряда № 216 ГКУ «ПСЦ» Иван Потеруха предложил создать Музей героизма на ВДНХ в Москве. Он указал, что это культурное пространство позволит москвичам и гостям столицы больше узнать о современных героях, которые каждый день совершают подвиги на благо страны.

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