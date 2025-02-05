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02:17, 5 февраля 2025Россия

В России рассказали о последствиях торговой войны США и Китая для страны

Сенатор Денисов: Торговая война США и Китая затронет логистические цепочки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Florence Lo / Reuters

Торговая война США и Китая затронет важные логистические цепочки, поэтому она не выгодна для всех стран, включая Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов в разговоре с телеканалом «Вместе-РФ».

Он также указал, что сейчас Пекин значительно сильнее, чем был во время первого торгового противостояния с Вашингтоном шесть лет назад. Сенатор отметил, что теперь Китай готов более жестко реагировать на односторонние меры. «Он уже отвечает, я бы сказал, более "громким голосом"», — добавил он.

Ранее стало известно, что КНР начала расследование в отношении Google в ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. Кроме того, Китай установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.

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