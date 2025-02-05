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11:17, 5 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе сотрудники МВД предотвратили бунт в ИВС

В Тобольске сотрудники МВД предотвратили бунт в ИВС, один человек пострадал
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Тобольске сотрудники МВД предотвратили бунт в изоляторе временного содержания (ИВС), один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, ЧП произошло ночью. Тогда пятеро подозреваемых и обвиняемых заблокировали дверь в ИВС и отказались впускать полицейских. Отмечается, что на неоднократные требования правоохранителей они не реагировали. В результате действия злоумышленников были пресечены полицией с применением физической силы и специальных средств. В настоящее время проводится служебная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным ТАСС, войдя в камеру, полицейский обнаружил раны на левом предплечье у одного из этапированных. Пострадавшему незамедлительно вызвали медслужбу, а до их приезда ему была оказана первая помощь.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии задержали еще семерых сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, готовивших «революцию» в местном СИЗО.

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