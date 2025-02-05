Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:27, 5 февраля 2025Мир

В Турции более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

TRT Haber: В Анталье автобус вылетел с трассы, пострадали более 30 человек
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В турецкой провинции Анталья автобус вылетел с трассы, в результате чего пострадали более 30 человек. Об этом сообщает канал TRT Haber.

«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — передает канал.

По данным канала, автобус направлялся из Антальи в Адыяман. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадавшие были госпитализированы.

3 февраля в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями. В результате ДТП более 20 пассажиров получили ранения, происшествие унесло жизни трех человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

      Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

      В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

      Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

      Джулия Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

      Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

      Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше