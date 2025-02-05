В Турции более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

TRT Haber: В Анталье автобус вылетел с трассы, пострадали более 30 человек

В турецкой провинции Анталья автобус вылетел с трассы, в результате чего пострадали более 30 человек. Об этом сообщает канал TRT Haber.

«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — передает канал.

По данным канала, автобус направлялся из Антальи в Адыяман. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадавшие были госпитализированы.

3 февраля в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями. В результате ДТП более 20 пассажиров получили ранения, происшествие унесло жизни трех человек.