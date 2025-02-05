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15:39, 5 февраля 2025Экономика

Власти европейской страны разрешат гражданам меньше работать

Bloomberg: В Испании сократят рабочую неделю с 40 до 37,5 часов
Дмитрий Воронин

Фото: Juan Medina / Reuters

В Испании планируют сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часа, чтобы улучшить баланс между профессиональной и личной жизнью граждан, пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале, мера, которую еще предстоит провести через парламент страны, «настолько ужаснула» лидеров местного бизнеса, что они отказались от переговоров по этому вопросу. Правительство и профсоюзы согласовали сокращение рабочего времени после того, как работодатели «вышли из переговоров», говорится в публикации.

Разрешение гражданам меньше работать вице-премьер и министр труда Иоланда Диас назвала «проектом, который модернизирует Испанию». Журналисты при этом указывают, что кабмин прибегает к такому шагу на фоне разочарования от того, что высокие показатели экономического роста Испании (в 2024 году ВВП этой четвертой по размеру экономики еврозоны вырос на 3,2 процента, что контрастирует с незначительным ростом в Италии и Франции, а также спадом в ФРГ) не принесли правительству Педро Санчеса дополнительной поддержки.

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С учетом того, что рынок труда Испании находится на самом высоком уровне за последние 15 лет, считается, что принятие изменений повлияет примерно на 13 миллионов работников — в госсекторе и, например, образовании, сотрудникам уже гарантирована занятость, не превышающая 37,5 часов в неделю.

Ранее стало известно, что в Австралии вступил в силу закон, разрешающий жителям страны не отвечать на звонки и сообщения от начальства, поступающие в нерабочее время. Согласно новым правилам, работодателям грозят крупные штрафы за контакты с сотрудниками, установленные вне рамок рабочего времени по несущественным причинам. Их актуальность власти объяснили тем, что необходимость постоянно быть на связи является «проблемой психического здоровья». Премьер-министр Энтони Альбанезе, в частности, указал на то, что австралийцам не платят за работу 24 часа в сутки.

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