Экономика Франции исчерпала импульс от Олимпиады и перешла к снижению

Экономика Франции сократилась в октябре-декабре 2024 года на 0,1 %

ВВП Франции сократился в октябре-декабре 2024 года на 0,1 процента в поквартальном выражении на фоне исчерпания импульса от Олимпийских игр в Париже, а также того, что ситуация с бюджетом на 2025-й в стране по-прежнему не решена. Об этом со ссылкой на данные статистического агентства Insee пишет Reuters.

В материале отмечается, что Олимпиада стала основой экономического роста на 0,4 процента в третьем квартале, на который повлияли продажи бытовых услуг, билетов и прав на трансляции.

Отмечается, что сокращение второй по величине экономики еврозоны стало сюрпризом в том числе и для экспертов, прогнозировавших сохранение показателя на уровне июля-сентября. При этом в целом за 2024 год показатель, как и в 2023-м, вырос на 1,1 процента.

«Хотя в последние три года рост был обусловлен государственными расходами и внешним спросом, частный внутренний спрос наконец-то подает некоторые признаки жизни», — приводит агентство комментарий экономиста Societe Generale Фабьена Босси. В свою очередь министр финансов Франции Эрик Ломбард увидел в неблагоприятной экономической статистике акцент на необходимости принять наконец бюджет, чтобы «положить конец неопределенности и восстановить доверие домохозяйств и бизнеса».

Франция живет без бюджета на фоне масштабного политического кризиса, продолжающегося более полугода. Очередное правительство во главе с лидером центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру пришло к власти в декабре после того, как парламент принял резолюцию о недоверии кабмину Мишеля Барнье, пытавшемуся принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов.

«Долг навис над Францией как дамоклов меч», — заявил депутатам возглавивший правительство 73-летний политик. Сейчас в стране по-прежнему действует специальный закон, обеспечивающий финансирование государственных программ в пределах параметров прошлогоднего бюджета.

Международное рейтинговое агентство Moody's, понизившее в конце прошлого года кредитный рейтинг Франции, оценило шансы обеспечить стабильное сокращение дефицита бюджета как очень низкие, отметив, что к 2027 году госдолг вырастет примерно до 120 процентов ВВП по сравнению с текущими (на декабрь) 113,3 процента.

