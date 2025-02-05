Во Франции оценили идею Трампа о переселении жителей Газы

Во Франции назвали опасной идею Трампа о переселении жителей Газы

Идеи президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа в ряде арабских стран и установления Соединенными Штатами контроля над территорией являются опасными. Такую оценку дала официальный представитель французского правительства Софи Прима, передает РИА Новости.

«Все еще есть заложники, все еще возможна дестабилизация на этой территории, которая слишком много лет в огне и крови», — указала она.

Прима отметила, что Париж поддерживает принцип «двух государств для двух народов».

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.