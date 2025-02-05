В ЕС призвали срочно ввести тарифные меры против одного вида товаров из России

В ЕП призвали срочно ввести тарифные меры против удобрений из России

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марта Вцисло заявила о необходимости «срочно» ввести и усилить тарифные меры против удобрений, импортируемых из России. С призывом рестрикций в отношении этого вида товаров евродепутат выступила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Долгожданное решение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения из России и Белоруссии должно быть реализовано без промедления. Хотя это решение является шагом в правильном направлении, любая задержка может позволить российским экспортерам удобрений извлечь выгоду из европейского рынка в сезон пикового спроса. Кроме того, другие коды товаров, связанных с удобрениями, должны быть включены в меры по устранению потенциальных лазеек», — призывает Вцисло.

Она спрашивает ЕК о том, намерена ли она включить в пакет ограничительных мер другие виды товаров, связанных с удобрениями

«Какие переходные меры Еврокомиссия планирует принять в период с сегодняшнего дня до 1 июля 2025 года, чтобы предотвратить чрезмерный импорт из России до вступления тарифов в силу?» — интересуется парламентарий.

В декабре польская газета Rzeczpospolita сообщала, что с января по сентябрь 2024 года Польша импортировала 952 тысячи тонн российских удобрений, что на 140 процентов превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Стоимость этого рекордного импорта оценивается в 1,3 миллиарда злотых (или в 325 миллионов долларов). Издание подчеркнуло, что Польша покупает все больше российских удобрений.

До этого член евродепутат от Польши Аркадиуш Мулярчик выступал за введение пошлин на удобрения из России и Белоруссии. По его словам, польский рынок наводнен дешевыми импортными удобрениями, которые производятся с использованием дешевого российского газа, и польские производители проигрывают конкурентную борьбу.