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18:18, 5 февраля 2025Мир

Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

Захарова о компенсациях Украины: Цену блюд надо уточнять до того, как их съели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

США стоило изначально оценить, во сколько им может обойтись поддержка Украины в конфликте. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала желание американского лидера Дональда Трампа о получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны Вашингтона.

«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сообщил, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.

4 февраля американский лидер заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на военную помощь. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.

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