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01:21, 5 февраля 2025Мир

Зеленский призвал Карлсона перестать «лизать» Путину

Зеленский: Такеру Карлсону нужно перестать работать на Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в работе на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно», — высказался Зеленскиий.

До этого Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором. По его словам, на это указывают три пункта: отсутствие выборов, запрет Украинской православной церкви Московского патриархата и запрет русского языка.

Карлсон также обвинил Зеленского в продаже Украины Западу. Он заявил, что Зеленский стал «лакеем», из-за чего его популярность среди украинцев очень низка.

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