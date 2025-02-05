Зеленский: Такеру Карлсону нужно перестать работать на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в работе на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно», — высказался Зеленскиий.

До этого Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором. По его словам, на это указывают три пункта: отсутствие выборов, запрет Украинской православной церкви Московского патриархата и запрет русского языка.

Карлсон также обвинил Зеленского в продаже Украины Западу. Он заявил, что Зеленский стал «лакеем», из-за чего его популярность среди украинцев очень низка.