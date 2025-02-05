Жене мужчины-куколда дали совет

Любые сексуальные фантазии партнера нужно обсуждать в доброжелательном тоне, но исполнять их необязательно. Такой совет читательнице дала писательница, коуч по отношениям Яна Хокинг, пишет Daily Mail.

За советом к Хокинг обратилась женщина, после того, как ее муж предложил ей знакомиться ради секса с другими мужчинами и рассказывать ему подробности таких свиданий. По словам читательницы, сначала она думала, что супруг шутит, но затем убедилась в серьезности его слов и испугалась. «Может, он хочет изменить, но проецирует это на меня? Я люблю мужа, но я никогда не думала, что в моем браке что-то подобное будет темой для разговора. Как мне вообще относиться к этому?» — спросила автор письма.

Хокинг в первую очередь похвалила читательницу за доверительные отношения в семье, так как при отсутствии доверия ее муж никогда бы не признался в подобных фантазиях. Далее эксперт предположила, что почему ее муж подталкивает жену к сексу на стороне. «Такие мужчины называются куколдами. Это кажется шокирующим, но поверьте мне это встречается чаще, чем может показаться», — заявила Янг.

Коуч также выразила уверенность в том, что мужчина не собирается изменять сам, а, наоборот, хочет видеть, как его женщиной восхищаются другие. Тем не менее эксперт посоветовала обсудить эту тему. «Только постарайтесь не быть слишком серьезной. Лучше подождите момента, когда настроение будет кокетливое и скажите: "Расскажи мне поподробнее о своей маленькой дерзкой фантазии"», — дала совет Янг.

При этом эксперт отметила, что разговор на эту тему не означает, что нужно выполнять фантазию мужа. Она призвала не делать этого против своей воли, а в качестве альтернативы предложила рассказать какие-нибудь эротические истории из прошлого.

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