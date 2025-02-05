Женщинам оказалось проще мужчин взять ипотеку в России

Брокер Ракута: Женщинам чаще, чем мужчинам, одобряют заявки на ипотеку

Женщинам в России чаще, чем мужчинам, одобряют заявки по кредитам на жилье. Своими наблюдениями поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

Эксперт пояснил, что средняя продолжительность жизни у женщин выше, а еще они более дисциплинированно вносят платежи. «Страховать жизнь или имущество при кредитовании женщине обычно тоже выгоднее — для них ставка зачастую ниже предложений для мужчин. Поэтому, если встает вопрос, на кого оформлять кредит, лучше подавать документы от имени женщины», — посоветовал Ракута.

Однако гендерный фактор — не единственный важный при одобрении кредита. Его также сложно получить самозанятым, индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса. Банки считают, что такие заемщики при наличии трудностей начнут вкладывать деньги не в исполнение кредитных обязательств, а в спасение своего дела.

«Гораздо надежнее сотрудник, работающий по найму, у которого в кредитующем банке есть зарплатный проект. Поэтому нередко возникают парадоксальные ситуации, когда владельцу фирмы одобряют кредит на менее выгодных условиях, чем для его же сотрудника», — рассказал специалист.

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