Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 5 февраля 2025Экономика

Женщинам оказалось проще мужчин взять ипотеку в России

Брокер Ракута: Женщинам чаще, чем мужчинам, одобряют заявки на ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Женщинам в России чаще, чем мужчинам, одобряют заявки по кредитам на жилье. Своими наблюдениями поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

Эксперт пояснил, что средняя продолжительность жизни у женщин выше, а еще они более дисциплинированно вносят платежи. «Страховать жизнь или имущество при кредитовании женщине обычно тоже выгоднее — для них ставка зачастую ниже предложений для мужчин. Поэтому, если встает вопрос, на кого оформлять кредит, лучше подавать документы от имени женщины», — посоветовал Ракута.

Однако гендерный фактор — не единственный важный при одобрении кредита. Его также сложно получить самозанятым, индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса. Банки считают, что такие заемщики при наличии трудностей начнут вкладывать деньги не в исполнение кредитных обязательств, а в спасение своего дела.

«Гораздо надежнее сотрудник, работающий по найму, у которого в кредитующем банке есть зарплатный проект. Поэтому нередко возникают парадоксальные ситуации, когда владельцу фирмы одобряют кредит на менее выгодных условиях, чем для его же сотрудника», — рассказал специалист.

Ранее были названы самые проблемные для продажи квартиры в Москве. Один из таких сложных случаев — жилье с отказниками при приватизации. Если кто-то из бывших жильцов отказался от своей доли в пользу другого члена семьи, за ним сохраняется право пожизненного проживания. В результате новый собственник может неожиданно получить «соседа», которого не получится выселить даже через суд, предупредили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Бутовские козы вышли на прогулку и попали на видео

      Россиян предупредили о подорожании пластиковых окон

      Минобороны России рассказало о посредничестве иностранцев при обмене пленными с Украиной

      Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до замужества с Канье Уэстом

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше