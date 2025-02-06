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18:26, 6 февраля 2025Мир

Билл Гейтс обсудил с Трампом будущее агентства USAID

NBC: Билл Гейтс вступился за агентство USAID в разговоре с Трампом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс обсудил с президентом США Дональдом Трампом будущее агентства по международному развитию USAID, призвав политика и дальше оказывать поддержку через него. Об этом сообщает телеканал NBC.

Прежде предприниматель Илон Маск раскритиковал USAID, назвав его «преступной организацией», которой «пора умереть». Он также заявил, что действующий глава Белого дома согласен закрыть агентство.

«Гейтс… заявил, что встретился с Трампом в Белом доме в среду, чтобы высказаться за продолжение иностранной помощи через USAID», — отметили авторы материала.

В интервью телеканалу Гейтс признался, что пока не представляет, какую именно зарубежную помощь Вашингтон продолжит выделять. Он добавил, что в случае закрытия USAID США вряд ли смогут быстро создать достойную альтернативу.

Ранее были раскрыты убытки США от возвращения сотрудников USAID из-за границы. Выяснилось, что отпуск сотрудников USAID обойдется Штатам примерно в 20 миллионов долларов.

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