Брошенного пенсионера нашли голым в российском лесу

Ura.ru: В Екатеринбурге голого пенсионера нашли без признаков жизни в лесу

В Екатеринбурге брошенного пенсионера нашли голым в хижине в лесу. Мужчина не подавал признаков жизни. Об этом Ura.ru сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник российского агентства пояснил, что старика обнаружили двое прохожих. Спасти пожилого мужчину не удалось. Источник отметил, что на нем отсутствовала одежда.

Другой источник из правоохранительных органов утверждает, что вещи на пенсионере все-таки были. Официально следственные органы случившееся пока не комментировали.

До этого стало известно, что двух пенсионеров без признаков жизни и с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в городе Саров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Причастных к совершению преступления в российском городе начали устанавливать.