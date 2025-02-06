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16:50, 6 февраля 2025Культура

Бывшая девушка рэпера Macan рассказала о выкидыше

Бывшая девушка рэпера Macan рассказала, что год назад у нее случился выкидыш
Ольга Коровина
Николь Сахтариди

Николь Сахтариди. Фото: @monnolitt

Бывшая возлюбленная рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) Николь Сахтариди рассказала, что была беременна в начале 2024 года, но потеряла ребенка. Об этом она сообщила в подкасте «Амина Centr».

По словам девушки, у нее произошел выкидыш на фоне стресса, связанного с личной жизнью. В тот период она как раз встречалась с артистом.

«Это была очень сильная радость, а потом в моменте боль. Увы, молодой человек не поддержал меня в силу неопытности или чего-то еще, я не знаю», — заявила Николь.

Ранее сообщалось, что активисты в Молдавии потребовали отменить концерт Macan. По данным источника, причиной стало то, что исполнитель поддержал проведение специальной военной операции на Украине.

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