Диетолог посоветовала эффективный напиток для спокойствия

Диетолог Русакова посоветовала пить травяной чай для спокойствия

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие напитки могут быть эффективны для того, чтобы успокоиться. Их специалистка перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы успокоиться, Русакова посоветовала пить напитки без кофеина, например, травяные чаи с ромашкой, мятой, лавандой, а также напитки с травяными сборами, которые можно приобрести в аптеках.

Если человек находится в истерике, то ему поможет стакан холодной воды, заверила врач. «С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — объяснила диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.