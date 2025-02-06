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19:30, 6 февраля 2025Забота о себе

Диетолог посоветовала эффективный напиток для спокойствия

Диетолог Русакова посоветовала пить травяной чай для спокойствия
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие напитки могут быть эффективны для того, чтобы успокоиться. Их специалистка перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы успокоиться, Русакова посоветовала пить напитки без кофеина, например, травяные чаи с ромашкой, мятой, лавандой, а также напитки с травяными сборами, которые можно приобрести в аптеках.

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Если человек находится в истерике, то ему поможет стакан холодной воды, заверила врач. «С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — объяснила диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.

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