Полковник ВСУ в отставке Свитан предупредил военкомов о будущей мести солдат

Возвращающиеся с фронта солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут мстить сотрудникам территориальных центров комплектации (ТЦК) из-за несправедливого обращения с собой. О будущей мести военкомов предупредил полковник ВСУ в отставке Роман Свитан, передает ТАСС.

«Естественно, по тэцэкашникам сейчас будут бить, сейчас только начало. Начало почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами», — заявил экс-военный.

Он отметил, что желание украинских бойцов восстановить справедливость естественно, и они будут это делать, приобретя на фронте боевой опыт.

Ранее в военкомате в Каменец-Подольском произошел взрыв. По информации силовых ведомств, подрыв в здании ТЦК произошел по мотивам мести.