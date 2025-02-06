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10:07, 6 февраля 2025Бывший СССР

Полковник ВСУ в отставке предупредил украинских военкомов о будущей мести солдат

Полковник ВСУ в отставке Свитан предупредил военкомов о будущей мести солдат
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Возвращающиеся с фронта солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут мстить сотрудникам территориальных центров комплектации (ТЦК) из-за несправедливого обращения с собой. О будущей мести военкомов предупредил полковник ВСУ в отставке Роман Свитан, передает ТАСС.

«Естественно, по тэцэкашникам сейчас будут бить, сейчас только начало. Начало почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами», — заявил экс-военный.

Он отметил, что желание украинских бойцов восстановить справедливость естественно, и они будут это делать, приобретя на фронте боевой опыт.

Ранее в военкомате в Каменец-Подольском произошел взрыв. По информации силовых ведомств, подрыв в здании ТЦК произошел по мотивам мести.

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