Епифанцев отказался высказываться о снявшей фильм об ЛГБТ бывшей жене

Епифанцев не стал комментировать новости о проверке экс-жены на пропаганду ЛГБТ

Российский актер Владимир Епифанцев отказался комментировать новости о том, что Генеральная прокуратура России проверит его бывшую супругу Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за ее нового фильма. Слова артиста приводит 360.ru.

Епифанцев отметил, что «не в его правилах» обсуждать людей и «что-то комментировать». «Такова моя позиция. (...) Возможно, в будущем я буду давать интервью, но в последнее время я перестал это делать. Иногда хожу на подкасты к друзьям исключительно, чтобы помочь им немножко раскрутить канал», — сказал актер.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал возможное наказание для Анастасии Веденской.