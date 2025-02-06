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13:28, 6 февраля 2025Мир

Фаворит на пост канцлера Германии заявил о готовности обсудить с Путиным Украину

Кандидат на пост канцлера Германии Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц, являющийся фаворитом на пост главы правительства, заявил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить Украину. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.

«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — рассказал претендент на пост главы правительства.

При этом Мерц подчеркнул, что будучи канцлером он будет придерживаться концепции сдерживания России и подчеркнул, что считает своим приоритетом наращивание военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, он призвал Европу создать унифицированную систему вооружений.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад «не должен допустить победы России» в конфликте на Украине. При этом она подчеркнула, что поддерживает позицию действующего главы правительства Олафа Шольца по отказу в поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву. По ее словам, на это у канцлера есть причины.

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