Ford предупредил о падении прибыли из-за политики Трампа

Ford Motor предупредил о падении прибыли в 2025 году из-за угрозы тарифов Трампа

Второй по величине американский автопроизводитель Ford Motor предупредил об ожидающемся падении прибыли в 2025 году на два и более миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает Bloomberg.

Поводом для негативных прогнозов во многом является политика президента США Дональда Трампа, в том числе его планы ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады.

Финансовый директор Шерри Хаус указала, что без учета повышения пошлин прибыль Ford до уплаты налогов не превысит 8,5 миллиарда долларов, что на 1,7 миллиарда ниже, чем в 2024-м. Компании необходимо запускать новые Lincoln Navigator и Ford Expedition, что приведет к отсутствию дохода в первом полугодии, а кроме того, ожидается снижение цен на два процента.

Однако гендиректор Ford Джим Фарли сообщил, что если Трамп реализует свои угрозы — отмена федеральной поддержки электромобилей и пошлины против соседних страны в размере 25 процентов — в полной мере, то компания дополнительно потеряет миллиарды и миллиарды долларов и вынуждена будет увольнять персонал по всей стране. На этом фоне после закрытия основных торгов в среду, 5 февраля, акции автопроизводителя упали на 4,5 процента

В сентябре прошлого года Фарли отмечал, что стремительное развитие производства электромобилей в Китае угрожает США серьезным отставанием в борьбе за зарубежные рынки.