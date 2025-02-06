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05:49, 6 февраля 2025Мир

Госсекретарь США обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

Госсекретарь США Рубио не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. В соцсети X политик обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей».

«Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи», — отметил он.

По мнению Рубио, ЮАР проводит экспроприацию частной собственности, а также использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».

Несколькими днями ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. По словам главы республики, правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель.

До этого в соцсетях Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является «открыто расистским».

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