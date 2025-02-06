Гример чуть не оторвала нос актеру Эдриану Броуди

Актер Броуди рассказал, что гример приняла его нос за накладной и пыталась снять

Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма «Бруталист» гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам звезды кино, новая сотрудница старалась усердно убрать нос растворителем. «Она просто работала. И я сказал: "Вы пытаетесь нос снять?". И она сказала: "Да". И я сказал: "Это не снимается!"» — поделился Броуди.

Гример извинилась за неловкий инцидент и сказала, что это «войдет в ее дневник». Роль актера, в которой он изображал пожилого венгерского архитектора, предполагала возрастной грим и незначительное количество накладных элементов.

В январе Эдриан Броуди не смог сдержать слез во время благодарственной речи на церемонии вручения наград премии New York Film Critics Circle. Получая статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, актер выразил благодарность спасателям, работающим во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Говоря о трагедии для всех местных жителей, Броуди прослезился.

