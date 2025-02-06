Келлог прокомментировал слова Зеленского о не дошедших до Украины миллионах

Келлог: США знают, как расходовались средства на помощь Украине

В США знают, как расходовались средства на помощь Киеву, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не дошли до страны. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире шоу Rob Schmitt Tonight на Newsmax.

«У нас есть довольно хороший отчет о том, куда они [деньги] идут», — заявил он. По его словам, Вашингтон поставил генеральных инспекторов на местах в Киеве и США.

По его словам, некоторое количество выделенных денег пошло на создание систем вооружения в США. Затем их отправляли на Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выделенные Вашингтоном Киеву 200 миллиардов долларов на военную помощь не дошли. По его словам, Украина получила лишь более 75 миллиардов долларов.

