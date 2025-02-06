Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 6 февраля 2025Мир

Келлог прокомментировал слова Зеленского о не дошедших до Украины миллионах

Келлог: США знают, как расходовались средства на помощь Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mariam Zuhaib / AP

В США знают, как расходовались средства на помощь Киеву, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не дошли до страны. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире шоу Rob Schmitt Tonight на Newsmax.

«У нас есть довольно хороший отчет о том, куда они [деньги] идут», — заявил он. По его словам, Вашингтон поставил генеральных инспекторов на местах в Киеве и США.

По его словам, некоторое количество выделенных денег пошло на создание систем вооружения в США. Затем их отправляли на Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выделенные Вашингтоном Киеву 200 миллиардов долларов на военную помощь не дошли. По его словам, Украина получила лишь более 75 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше