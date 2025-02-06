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07:22, 6 февраля 2025Россия

Компания-производитель двигателей для F-16 заплатит миллион рублей российскому солдату

Mash: Производитель двигателей для F-16 заплатит бойцу ВС РФ ₽1 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Американская компания Pratt & Whitney, занимающаяся производством двигателей для истребителей F-16, выплатит бойцу Вооруженных сил (ВС) России один миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до 2022 года компания имела представительство в России, однако после начала специальной военной операции (СВО) ушли с российского рынка. При этом Pratt & Whitney осталась должна два миллиона рублей компании, предоставлявшей ей автомобили.

Стороны не смогли договориться, после чего арендодатель обратился в суд. Интересы российской компании представлял юрист Николай (его фамилия не называется), которому за услуги пообещали один миллион рублей. В 2024 году мужчина ушел на СВО, где был ранен в ногу в Курской области.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев рассчитывает в 2025 году получить от Нидерландов новую партию истребителей-бомбардировщиков F-16. Он назвал программу F-16 главным приоритетом и добавил, что Украина продолжает обучение пилотов, инженерного и технического состава.

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