Медведев ответил на вопрос о завершении карьеры после проигрыша 92-й ракетке мира

Даниил Медведев о завершении карьеры: Я все еще неплохо зарабатываю на теннисе

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит Sportskeeda.

Спортсмен признался, что не знает, что сказать по этому поводу. Он подчеркнул, что любит теннис и неплохо зарабатывает на нем. «Поэтому буду продолжать играть, пока это возможно. Если я выпаду из первой сотни, то не знаю, что будет дальше, но, скорее всего, это не произойдет», — заявил он.

Перед этим Медведев вылетел во втором круге турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Россиянин проиграл 92-й ракетке мира, 23-летнему итальянцу Маттие Беллуччи со счетом 3:6, 7:6(8:6), 3:6.

28-летний Медведев — первая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает седьмое место.

Медведев — бывшая первая ракетка мира. На его счету победа на US Open-2021.