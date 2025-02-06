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21:28, 6 февраля 2025Мир

МИД призвал Францию пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту

МИД призвал Францию пересмотреть решение о невыдаче визу журналисту из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Францию пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту. Об этом она написала в Telegram-канале.

Дипломат ответила на призыв Парижа пересмотреть решение об отказе в аккредитаци корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля.

«Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту "Комсомольской правды". Как только это будет сделано, сразу же пересмотрим ответные меры в отношении французского журналиста», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что решение было принято в качестве ответа на действия Франции. Представитель МИД также призвала прекратить «третировать и запугивать российских журналистов».

Ранее Захарова рассказала, что из России вышлют сотрудников немецкой медиагруппы ARD. Она заявила, что эти меры были приняты в ответ на закрытие в ФРГ немецкого бюро Первого канала.

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