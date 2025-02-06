МИД призвал Францию пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту

МИД призвал Францию пересмотреть решение о невыдаче визу журналисту из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Францию пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту. Об этом она написала в Telegram-канале.

Дипломат ответила на призыв Парижа пересмотреть решение об отказе в аккредитаци корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля.

«Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту "Комсомольской правды". Как только это будет сделано, сразу же пересмотрим ответные меры в отношении французского журналиста», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что решение было принято в качестве ответа на действия Франции. Представитель МИД также призвала прекратить «третировать и запугивать российских журналистов».

Ранее Захарова рассказала, что из России вышлют сотрудников немецкой медиагруппы ARD. Она заявила, что эти меры были приняты в ответ на закрытие в ФРГ немецкого бюро Первого канала.