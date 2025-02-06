Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 6 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: В четверг в Москве ожидается гололедица
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В четверг, 6 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, местами возможна гололедица. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованном на сайте организации.

Температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов днем и до минус пяти градусом ночью. В Московской области в дневное время будет от 0 до минус 5, а в ночное — до минус 8.

Также синоптики ожидают северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит от 766 до 770 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о рекордно высоком давлении в Москве. По его словам, в субботу показатель составит 775-776 миллиметров ртутного столба.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше