Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: В четверг в Москве ожидается гололедица

В четверг, 6 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, местами возможна гололедица. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованном на сайте организации.

Температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов днем и до минус пяти градусом ночью. В Московской области в дневное время будет от 0 до минус 5, а в ночное — до минус 8.

Также синоптики ожидают северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит от 766 до 770 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о рекордно высоком давлении в Москве. По его словам, в субботу показатель составит 775-776 миллиметров ртутного столба.