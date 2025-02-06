Мужчинам с не поддающейся лечению препаратами эректильной дисфункцией дали советы

Уролог Рена Малик дала совет мужчинам с эректильной дисфункцией, не поддающейся мгновенному лечению препаратами. Ее рекомендации опубликовало издание Men's Health.

Прежде всего Малик посоветовала мужчинам не сдаваться. «Исследования показали, что при первом и втором приеме такого лекарства, как силденафил, вероятность успеха составляет примерно 54-64 процента. Однако к восьмой попытке этот показатель успеха подскакивает до 86 процентов. Настойчивость окупается», — отметила она.

Кроме того, уролог порекомендовала принимать лекарства как минимум за полчаса-час до запланированного секса, чтобы они успели подействовать. Малик предупредила, что помешать работе препарата может употребление жирной пищи.

В случае, если эти приемы не работают, уролог посоветовала спросить у лечащего врача, можно ли увеличить дозу лекарства, и обратить внимание на общее состояние здоровья: в порядке ли кровяное давление и уровень холестерина, нет ли диабета. Все это, подчеркнула врач, может мешать стабильному кровотоку и хорошей эрекции.

Если вы принимаете только лекарства и не меняете образ жизни, со временем они перестанут действовать не потому, что вы стали от них зависеть, а потому, что с возрастом проблемы с кровообращением имеют тенденцию ухудшаться. Чтобы предотвратить это, обязательно соблюдайте рекомендации врача: правильно питайтесь, занимайтесь спортом и высыпайтесь. Исследования показали, что 150 минут аэробных упражнений в неделю могут быть столь же эффективными, как и силденафил, для улучшения эрекции Рена Малик уролог

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.