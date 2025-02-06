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07:40, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на вдохновение Маска одним фактом о Дурове

Wired: Дуров вдохновил Маска на увольнение 80 % сотрудников Twitter
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров смог с небольшой компанией организовать работу мессенджера. Этот факт вдохновил американского миллиардера Илона Маска уволить 80 процентв сотрудников соцсети Х (тогда она называлась Twitter), это описывается в книге «Предел символов» Кейт Конгер и Райана Мака, передает Wired.

Согласно информации из книги, Маск подумал, что если у Дурова получается успешно управлять сервисом с 60 штатными сотрудниками, большинство из которых находится в Дубае, почему бы ему самому не попробовать такой формат.

Также в статье отмечается, что недавно Марк Цукерберг уволил сотрудников, занимавшихся проверкой фактов Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в США. Он также решил меньше контролировать соблюдение правил о недопущении подстрекательского контента на платформе компании.

Ранее стало известно, что Павел Дуров «застрял» во Франции, а судебные разбирательства по его делу начнутся не раньше, чем через год. Представитель французской прокуратуры заявила, что по делу Дурова пока рано говорить о возможности мирного соглашения.

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