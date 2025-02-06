На Западе заявили о занятии Трампом агрессивной по отношению к России позиции

Хорнкасл: Трамп занял агрессивную позицию к России, чтобы она показала силу

Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию по отношению к России, потому что, по его мнению, Москва якобы «ослабла на украинском направлении» и ей нужно показать силу в ответ на давление Вашингтона. Об этом написал профессор кафедры международных отношений имени Эдварда и Эмили Маквинни в Университете Саймона Фрейзера Джеймс Хорнкасл в статье для газеты Asia Times.

«Пока Россия не продемонстрирует ту силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли окажет русским какие-либо услуги в будущем», — заявил автор материала.

Хорнкасл добавил, что Трамп, вопреки мнению многих, не заискивает перед российским руководством. По его словам, американский лидер действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия мирного урегулирования, так как якобы видит потенциал давления на Москву.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что администрация Трампа расколота во взглядах на способ урегулирования конфликта на Украине, так как спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог и его советник по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за давление на Россию, а остальная часть окружения хочет прекращения помощи Киеву. Выступающие против поставок вооружений указывают, что это позволит скорее достичь мирного соглашения.