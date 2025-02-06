Начало рассмотрения дела о теракте на Крымском мосту перенесли

Суд перенес рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту на 12 февраля

Рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту, которое было совершено в октябре 2022 года, в очередной раз перенесли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Первое слушание пройдет 12 февраля в 10:00 (по московскому времени). Перенос состоялся из-за того, что подсудимых не доставили в зал суда.

3 декабря 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу — по нему проходит восемь человек с гражданством России, Армении и Украины.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.