Названа еще одна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Возможной целью наступления ВСУ под Курском стал удар по операторам БПЛА ВС РФ

Возможной целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском стал удар по операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эту цель в качестве возможной назвали авторы связанного с военными Telegram-канала «Северный Ветер».

По информации издания, Украина может попытаться «отодвинуть» от захваченной ВСУ Суджи операторов БПЛА Вооруженных сил России (ВС), так как те регулярно наносят удары по украинской технике в оккупированном райцентре Курской области.

«Противник пытается (...) отодвинуть наших беспилотчиков», — говорится в публикации.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.