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13:57, 6 февраля 2025Россия

Названа еще одна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Возможной целью наступления ВСУ под Курском стал удар по операторам БПЛА ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Возможной целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском стал удар по операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эту цель в качестве возможной назвали авторы связанного с военными Telegram-канала «Северный Ветер».

По информации издания, Украина может попытаться «отодвинуть» от захваченной ВСУ Суджи операторов БПЛА Вооруженных сил России (ВС), так как те регулярно наносят удары по украинской технике в оккупированном райцентре Курской области.

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«Противник пытается (...) отодвинуть наших беспилотчиков», — говорится в публикации.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.

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