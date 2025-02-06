Названа еще одна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Возможной целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском стал удар по операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эту цель в качестве возможной назвали авторы связанного с военными Telegram-канала «Северный Ветер».
По информации издания, Украина может попытаться «отодвинуть» от захваченной ВСУ Суджи операторов БПЛА Вооруженных сил России (ВС), так как те регулярно наносят удары по украинской технике в оккупированном райцентре Курской области.
«Противник пытается (...) отодвинуть наших беспилотчиков», — говорится в публикации.
О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.