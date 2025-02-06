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17:49, 6 февраля 2025Россия

Опубликованы кадры уничтожения бронетехники штурмовых групп ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения техники штурмовых групп ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным оборонного ведомства, удары по технике противника наносились расчетами FPV-дронов подразделений морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север».

Техника была уничтожена при отражении наступления ВСУ в районах населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области 6 февраля.

На кадрах можно увидеть несколько единиц сожженной техники противника, часть из которой продолжает гореть.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно днем в четверг. Сообщалось, что на прорыв была брошена бронетехника, в том числе производства НАТО. Ранее военблогер Владимир Романов показал на видео «прожарку» колонны ВСУ в российском приграничье.

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