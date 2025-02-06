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01:40, 6 февраля 2025Мир

Планы по переселению жителей сектора Газа раскрыли

США изучают возможность переселения жителей Газы в Сомали и Марокко
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Белый дом изучает возможность переселить жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд (Сомали), а также в Марокко. Планы США раскрыл 12-й канал израильского телевидения.

«Заявления президента США Дональда Трампа по поводу переселения жителей Газы продолжают вызывать резонанс, но оказывается, что это не заявления, а продвинутые планы», — сообщил телеканал.

Ранее МИД Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), раскритиковало слова Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа. В ведомстве отметили, что этот план нарушает международное право.

До того Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа и заняться его расчисткой. Он также призвал полностью снести анклав.

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