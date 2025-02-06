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21:23, 6 февраля 2025Спорт

Рассказавший о коррупции в футболе российский губернатор заявил о поступающих ему угрозах

Рассказавший о коррупции в футболе Федорищев заявил о поступающих ему угрозах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, рассказавший о коррупции в российском футболе, пожаловался на угрозы. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Иногда на таком уровне, что аж уши заворачиваются, как страшно. Ну не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят», — заявил губернатор.

По словам Федорищева, борьба с коррупцией в футболе только началась. «И я уверен, что в этом году из недели в неделю мы все будем радоваться, что происходят позитивные изменения», — добавил губернатор.

В ноябре прошлого года Федорищев заявил о многомиллионном долге самарских «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом губернатор узнал от одного из функционеров самарской команды. Он также заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.

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