Россия резко нарастила ввоз одного вида продукции из Казахстана

РИА Новости: Поставки специй и пряностей из Казахстана в РФ выросли в 10 раз

По итогам 2024 года суммарные объемы ввоза специй и пряностей из Казахстана в Россию увеличились в 10 раз и достигли отметки в 7,3 тысячи тонн. О резком росте импорта этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.

Подавляющая часть поставок (94 процента) пришлась на импорт готовых наборов молотых специй. Именно эта категория обеспечила значительный прирост в годовом выражении. В результате Россия в прошлом году оказалась крупнейшим покупателем специй и пряностей из Казахстана.

Другими востребованными видами пряностей стали дробленый и молотый перец (372 тонны), а также корица (33 тонны). У других категорий показатели оказались небольшими. Так, за отчетный период из Казахстана в Россию было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.

В свою очередь, Казахстан в прошлом году оказался главным покупателем российского мороженого. В январе-декабре покупатели из центральноазиатской республики приобрели лакомство на общую сумму в 19,8 миллиона долларов. По этому показателю Казахстан значительно опередил своих ближайших преследователей — Узбекистан (5,2 миллиона долларов) и Китай (2,7 миллиона).