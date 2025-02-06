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16:34, 6 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной опасности травяных чаев

Терапевт Чернышова: Злоупотребление травяными напитками грозит поражением печени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Злоупотребление травяными чаями грозит серьезными последствиями для здоровья, отметила врач-терапевт Надежда Чернышова. О неочевидной опасности таких напитков она предупредила россиян в беседе с aif.ru.

По словам Чернышовой, травяные чаи содержат активные компоненты, которые не являются абсолютно безопасными и могут привести к поражению внутренних органов. «Отмечу, что довольно-таки большая часть поражений печени связана со злоупотреблением травами, причем такими, казалось бы, безопасными, как, например, иван-чай», — уточнила терапевт.

Врач также обратила внимание на то, что у человека может быть индивидуальная непереносимость тех или иных лекарственных трав. Некоторые компоненты травяных чаев, продолжила Чернышова, могут снизить свертываемость крови или воздействовать на уровень сахара. Терапевт не рекомендовала пить такие чаи людям после тяжелых заболеваний или операций, беременным женщинам, диабетикам, аллергикам и людям с тяжелыми заболевания печени или поджелудочной железы.

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При выборе травяных чаев Чернышова призвала проконсультироваться с врачом. Она также рекомендовала вводить напитки в свой рацион очень осторожно.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени варианте завтрака. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности.

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