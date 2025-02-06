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12:50, 6 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска начали штурм Константинополя

«ВХ»: ВС России начали активную фазу штурма Константинополя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали штурм населенного пункта Константинополь на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Когда этот участок будет взят и зачищен, ВС РФ начнут оформлять выход на запорожский участок фронта с фланга», — подчеркивают авторы канала.

«ВХ» отметили нарастающую интенсивность боевых действий к западу от Курахово в ДНР. Российские войска начали активную фазу штурма Константинополя и Андреевки, расположенных в районе трассы Запорожье — Курахово. По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на данный участок фронта сформированную в 2024 году 157-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр), столкнувшуюся с массовыми потерями и дезертирством.

Ранее 157-ю ОМБр ВСУ уличили в массовых потерях и дезертирстве после скандала с элитной 155-й бригадой ВСУ «Анна Киевская». По словам одного из военнослужащих, у бригады нет никаких шансов на слаживание из-за постоянных переводов части подразделений.

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