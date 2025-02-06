В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

Госсекретарь Рубио: Вашингтон продолжит предоставлять внешнюю помощь

Вашингтон продолжит предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Госдепа, помощь должна иметь смысл. «Это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам», — подчеркнул он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа сделала послабления при применении указа о заморозке иностранной помощи и разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи. Гуманитарные программы по спасению жизней должны продолжить действие или быть возобновлены, если их уже успели остановить, со ссылкой на Рубио писала The New York Times.